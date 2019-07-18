العمید فدوي: الخليج الفارسي أصبح جهنم على الامريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي صرح في امام جمع من الطلبة الجامعيين الايرانيين والاجانب في معسكر سيد الشهداء(ع)، ان الاميركيين حاولوا بعدة طرق القضاء على الثورة وكانت من بين هذه المحاولات الفتن التي اثاروها في كردستان وكنبد واذربيجان بغية القضاء على الثورة .

وأضاف فدوي نحن مكلفون برفع قوتنا ما استطعنا لذلك وان لم تكن قوتنا كافية لتحقيق النتائج المرجوة فعلينا الاعتماد على التسديد الالهي لسد الثغرات وصولا الى نيل الاهداف لان النتائج بيد الله وما علينا الا اداء ما نحن مكلفين به.

واشار العميد فدوي الى أن إيران قررت جعل اللغة الفارسية هي اللغة المعتمدة في الخليج الفارسي وبذلك تدفع كل من يدخل الخليج الفارسي الى التحدث بالفارسية رغم ان اللغة الدولية هي الانجليزية فماذا كان رد فعل الاميركيين والاوروبيين؟ فوجدنا خلال فترة قصيرة جدا ان كل بارجة نتحدث معها باللغة الفارسية ترد باللغة الفارسية.

واضاف ان التعاطي معنا يعرضهم لضغوط كبيرة وان حجم الاصطدامات البحرية للاميركيين ازدادت بشكل كبير وهذا ناجم عن الضغوط النفسية الكبيرة التي يواجهونها . فكلما دخلوا الخليج الفارسي يقولون فيما بينهم انهم دخلوا جهنم! وكلما خرجوا من الخليج الفارسي قالوا لقد خرجنا من جهنم . انهم يمرون بظروف روحية ونفسية صعبه .

واشار الى وصول ترامب الى سدة الحكم والاحداث التي تلت ذلك وقال انه في السنوات الاخيرة ونظرا الى ان الرئيس الاميركي الجديد يفهم منطق التكلفة والفائدة ويفهمها بشكل أفضل ، فإنهم يقولون إن أمن الخليج الفارسي لا يرتبط بنا" .

وقال إن تغيير الاستراتيجية لدولة تدعي أنها قوة عظمى ليس بالأمر السهل ولن تقدم على ذلك ما لم تضطر اليه. وستصل الولايات المتحدة قريبا إلى نتيجة مفادها أنه ليس من مصلحتها أن تبقى في المنطقة. لأنها ادركت خلال هذه السنوات ان النصر في هذا الصراع لن يكون حليفها . /انتهى/.