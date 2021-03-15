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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٥٧ ص

لقاء المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني مع ظريف

لقاء المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني مع ظريف

التقى المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني محمد صادق، مساء أمس وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لیبحث معه القضایا الراهنة بشأن افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مبعوث رئيس الوزراء الباكستاني وصل إلى طهران أمس على رأس وفد سياسي - أمني للتشاور بشأن أفغانستان.

وخلال الاجتماع مع ظريف ، عبر المبعوث الخاص لعمران خان، عن ارتياحه للمشاورات التي اجراها في طهران، وشرح وجهات نظر باكستان بشأن التطورات في أفغانستان.

من جانبه أكد ظريف على الأهمية الحيوية لإحلال السلام في أفغانستان، وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان والحفاظ على إنجازات الشعب الأفغاني.

وهذه هي أول زيارة رسمية لمحمد صادق لإيران كمبعوث لرئيس الوزراء الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان.

وفي وقت سابق التقى المبعوثان الإيراني والباكستاني على هامش زيارة ظريف لإسلام أباد في أواخر أكتوبر الماضي.

وجرى في الاجتماع - على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد - استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام الأفغانية والتعاون المشترك في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1912718

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