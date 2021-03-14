إيران وباكستان تعربان عن قلقهما من وجود داعش في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان، "صادق خان"، الذي ترأس وفدا إلى طهران التقى اليوم الأحد، مع السيد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية لبحث التطورات في أفغانستان وعملية السلام في هذا البلد.

وفي هذا الاجتماع، دعا صادق خان، في معرض إشارته إلى تاثير إيران وباكستان على التطورات في أفغانستان، إلى تعاون أوسع بين البلدين من اجل إرساء سلام دائم في أفغانستان.

من جانبه اعرب عراقجي عن أمله في اغتنام فرص السلام وقال: "ستدعم الجمهورية الإسلامية الايرانية السلام مع احترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني والحفاظ على إنجازات العقدين الماضيين".

ورحب عراقجي بموقف الممثل الخاص لباكستان للتعاون الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بأفغانستان وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

كما أعرب الجانبان عن قلقهما من وجود تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان وتهديداته للسلام والأمن في المنطقة، واتفقا على مواصلة المشاورات بشأن تطورات السلام الأفغاني.

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