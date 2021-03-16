سوريا تدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له سفينة تجارية إيرانية في المتوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن هذا العمل العدواني والقرصنة الدولية الذي لا يستبعد أن تكون وراءه الكيان المحتل ينتهك أحكام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحرية الملاحة البحرية.. إن تكرار هذه الأعمال العدوانية حيث ان هذه الجريمة هي التاسعة من نوعها في المياه الدولية يهدف إلى الإضرار بالسفن الإيرانية وضرب مصالحها التجارية والإمعان في تنفيذ العقوبات الأمريكية غير الشرعية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الجمهورية العربية السورية.

واعتبر المصدر أن مثل هذه الأعمال غير المشروعة ضد سلامة وأمن الملاحة البحرية ما كانت لتتم إلا بقبول ضمني أمريكي بمثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وتعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم إرهابي في المياه الدولية للبحر المتوسط الأربعاء الماضي أحدث حريقاً جزئياً تمت السيطرة عليه من قبل طاقم السفينة.

/انتهى/