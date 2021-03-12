هجوم إرهابي على سفينة تجارية إيرانية في البحر الابيض المتوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفق الأنباء فقد تسبب الهجوم الارهابي الذي استهدف سفينة حاويات ايرانية في البحر المتوسط بأضرار في هيكل السفينة دون اصابة اي من طاقمها.

وقال علي غياثيان المتحدث باسم شركة الشحن في إيران الإسلامية: في أعقاب اصابة جسم متفجر هیکل سفينة حاويات إيران- شهركرد ، الذي وقع يوم الأربعاء 11 آذار / مارس ، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​، تضرر جزء من هیکل السفينة.

وكانت هذه السفينة ، التابعة لشركة إيران الإسلامية لنقل حاويات الشحن ، في طريقها من إيران إلى أوروبا.

بعد اصطدام الجسم المتفجر بجسم السفينة ، وقع حريق صغير في موقع الانفجار ، تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

سفينة إيران شهركرد ستواصل طريقها بعد فحص مدى الضرر وإصلاح الضرر./انتهى/