الفضاء الافتراضي اليوم فُرصة لنا وشبابنا ضُبّاط الحرب النّاعمة/تسجيل 97 حالة وفاة بكورونا​​​​​

في تغريدة على حساب قائد الثورة؛ الفضاء الافتراضي اليوم فُرصة لنا/ شبابنا ضُبّاط الحرب النّاعمة

كشف حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في تغريدة على موقع تويتريوم الثلاثاء، أنه "يُعَدّ الفضاء الافتراضي اليوم فُرصة لنا، فيجب ألّا يَسمح شبابنا، وهم ضُبّاط الحرب النّاعمة، بحدوث ذلك".

اللواء باقري: تدمير إسرائيل بات متاحا لنا/ لاقوة قادرة علی هزیمة الحرس الثوري

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد حسين باقري"، يوم الثلاثاء، إن إمكانية تدمير الكيان الصهيوني من الجغرافيا السياسية في المنطقة باتت متاحة ومتوفرة لدینا.

بحضور وزير الخارجية ظريف؛ طهران تنظم احتفالية "نوروز المحبة" بحضور مندوبين من 80 دولة

تم تنظيم مراسم احتفالية دبلوماسية في طهران الاثنين بعنوان « نوروز 1400؛ نوروز المحبة» بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا منصور غلامي والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية علي اصغر مؤنسان وسفراء ومندوبين عن اكثر من 80 دولة ومنظمة دولية معتمدة في البلاد.

وزير الصحة: إيران ستكون قريبا واحدة من أفضل الدول المنتجة للقاحات كورونا في العالم

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، اليوم أنه في جميع مشاهد الدفاع عن منجزات وقيم الإسلام، يقاتل الحرس الثوري الإيراني أمام جبهة الغطرسة في ميادين كثيرة ولا يمكن لأي قوة أن تهزم الحرس".

إيران تكسر احتكار امريكا لانتاج أجهزة الأجنة المختبرية

نجحت شركة معرفية ايرانية بمساعدة الباحثين على إنتاج الأجنة في المختبر من خلال إنتاج أجهزة تحتوي على جميع متطلبات الإخصاب في المختبر.

جهانبور: الشحنة الثانية من لقاح كورونا الهندي ستصل ايران غدا

اعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية، كيانوش جهانبور، ان الشحنة الثانية من اللقاح الهندي المضاد لفيروس كورونا المستجد"کوفاکسین" ستصل يوم غد الاربعاء الى طهران.

برعاية وزيري الدفاع والصحة؛ إزاحة الستار عن لقاح "فخرا" الخاص بكوفيد 19

حقن نجل الشهيد "محسن فخري زادة" الجرعة الأولى للقاح "فخرا" الخاص بكوفيد 19.

القائد العام للجيش يبعث رسالة تهنئة الى اللواء "حسين سلامي" بمناسبة يوم الحرس الثوري

بعث القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، رسالة الى القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي"؛ مهنئا فيها لمناسبة حلول ذكرى يوم الحرس الثوي في ايران.

وزارة الصحة: تسجيل 97 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايران

أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 8380 إصابة جديدة و97 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من مليون و506 آلاف شخص لحد الآن.

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