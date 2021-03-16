تسجيل 97 حالة وفاة بفيروس كورونا​​​​​​​ في ايران

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 506 الفا و 360 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 427 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 846 الفا و 528 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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