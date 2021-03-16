تسجيل 97 حالة وفاة بفيروس كورونا​​​​​​​ في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8380 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 763 الفا و 313 شخصا من ضمنهم 3848 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.
واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 506 الفا و 360 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 427 شخصا.
واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 846 الفا و 528 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.
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