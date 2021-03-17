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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٤٤ م

رئيس السلطة القضائية؛

حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله

حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله

قال رئيس السلطة القضائية الايراني ان حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله مضيفا إن الأنشطة التي يقوم بها حرس الثورة من أجل تسهيل حياة الناس وتقديم المساعدة لهم".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" اشار إلى الخدمات الكبيرة التي قدمها حرس الثورة الاسلامية خلال الاربعين عاما الماضية قائلا: إذا تم التدقيق في المؤامرات والفتن التي تعرضت لها البلاد والمنطقة خلال الأربعين عاما الماضية فان دور حرس الثورة يتجلى بوضوح في افشال هذه المؤامرات والفتن.

وفي معرض تقديره وشكره لحرس الثورة قال رئيسي إن حرس الثورة تالق في جميع المجالات التي دخلها، بما في ذلك الأمن والدفاع والخدمات والبناء والمجالات الدولية والمحلية.

/انتهى/
رمز الخبر 1912817

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