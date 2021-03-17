قال رئيس السلطة القضائية الايراني ان حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله مضيفا إن الأنشطة التي يقوم بها حرس الثورة من أجل تسهيل حياة الناس وتقديم المساعدة لهم".