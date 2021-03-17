حرس الثورة الاسلامية تألق في كل مجال دخله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس القضاء الايراني آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" اشار إلى الخدمات الكبيرة التي قدمها حرس الثورة الاسلامية خلال الاربعين عاما الماضية قائلا: إذا تم التدقيق في المؤامرات والفتن التي تعرضت لها البلاد والمنطقة خلال الأربعين عاما الماضية فان دور حرس الثورة يتجلى بوضوح في افشال هذه المؤامرات والفتن.
وفي معرض تقديره وشكره لحرس الثورة قال رئيسي إن حرس الثورة تالق في جميع المجالات التي دخلها، بما في ذلك الأمن والدفاع والخدمات والبناء والمجالات الدولية والمحلية.
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