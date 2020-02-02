رئيسي: لامكان للضعف والإستسلام في الحكومة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه على هامش زيارة رئيس السلطة القضائية "سيد إبراهيم رئيسي" لمرقد الامام الخميني (ره) لتجديد الميثاق مع مبادئه، اليوم، وتزامناً مع أيام عشرة الفجر قال آية الله رئيسي : "كان الامام الخميني الراحل يهدف الى تشكيل مجتمع قائم على مبادئ العقلانية والروحانية والأخلاق والعدالة، وكان يبذل كل جهوده لتحقيق مجتمع بهذه الخصائص.

وأضاف ان الاعداء حاولوا الكثير لمنع تحقيق هذه الاهداف ومنها شن الحرب المفروضة على ايران واثارة الفتن والمؤمرات التي تم القضاء عليها بفضل من الله ويقظة الشعب وقيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأشار رئيس السلطة القضائية في ايران إلى أن رسالة الشعب تتمثل بالصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء وهو مابرز في تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني.

واكد ان رسالة الامام وقائد الثورة والشعب والحكومة الاسلامية تتمثل بالصمود والمقاومة في مواجهة الاعداء قائلا: "لا مكان للضعف والاستسلام في الحكومةالاسلامي". /انتهى/