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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٢٣ م

روحاني يهنئ القائد بحلول العام الجديد

روحاني يهنئ القائد بحلول العام الجديد

اجرى الرئيس حسن روحاني مكالمة هاتفية مع قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي بارك له فيها حلول العام الهجري الشمسي الجديد 1400 .

وخلال الاتصال الذي جرى مع بداية السنة الجديدة أكد روحاني انه ورغم كل مؤامرات الاعداء سنسعى ليكون العام الجديد عام القضاء نهائيا على وباء كورونا وتأمين سلامة المواطنين ، وحل المشاكل الاقتصادية وافشال جميع أنواع الحظر ، ومواصلة الانتاج وافتتاح المشاريع الكبيرة .

واضاف روحاني في مكالمته مع القائد : نأمل في ظل رعاية ولي العصر "عجل الله فرجه" وصمود الشعب الإيراني وصبره ، وكما تجاوزنا المشاكل الصعبة الناتجة من الحظر وفيروس كورونا في العام الماضي ، ان نتمكن في العام الجديد من تجاوز الصعوبات والالام التي يعانيها المواطنون بسبب الحرب الاقتصادية وانتشار كورونا .

  من جهته تبادل قائد الثورة الاسلامية التهاني والتبريكات بالعام الجديد مع الرئيس روحاني متمنيا للحكومة مزيدا من النجاح في خدمة الشعب والبلاد .

كما اجرى الرئيس روحاني اتصالات هاتفية مع كبار مراجع التقليد بمناسبة حلول العام الجديد متمنيا لهم الصحة والسلامة وان يكون العام الجديد مفعم بالبركة والنجاحات.

رمز الخبر 1912882

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