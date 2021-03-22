  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٦:١٤ م

خطیب زادة:

توجه وزير الخارجية الصيني إلى طهران يوم الجمعة

توجه وزير الخارجية الصيني إلى طهران يوم الجمعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطیب زادة، زيارة وزير الخارجية الصيني للجمهوری الإسلانیة الإیرانیة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا سعيد خطيب زاده: بدعوة من الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الایرانیة، یتوجه السيد وانغ إي عضو مجلس الدولة ووزیر الخارجية الصينية إلى طهران يوم الجمعة 26 أبريلت.

وأضاف: سیلتقي وزیر الخارجیة الصینیة مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية بالإضافة إلى المحادثات مع نظيره الإيراني.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن استعراض استراتيجية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية على رأس جدول أعمال المحادثات بين الجانبين.

/انتهی/

رمز الخبر 1912924

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات