توجه وزير الخارجية الصيني إلى طهران يوم الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا سعيد خطيب زاده: بدعوة من الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الایرانیة، یتوجه السيد وانغ إي عضو مجلس الدولة ووزیر الخارجية الصينية إلى طهران يوم الجمعة 26 أبريلت.

وأضاف: سیلتقي وزیر الخارجیة الصینیة مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية بالإضافة إلى المحادثات مع نظيره الإيراني.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن استعراض استراتيجية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية على رأس جدول أعمال المحادثات بين الجانبين.

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