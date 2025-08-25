  1. إيران
بقائي: ستعقد غدا الثلاثاء محادثات بين ايران والترويكا الأوربية في جنيف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن محادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية ستُعقد في جنيف يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن محادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية ستُعقد في جنيف يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن هذه المحادثات، التي ستكون على مستوى نواب وزراء الخارجية والمديرين السياسيين، من المقرر أن تتابع المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الجمعة بين وزير الخارجية ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني، بالإضافة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وخلال هذه المحادثات، بالإضافة إلى قضية رفع العقوبات الجائرة والملف النووي، سيتم مناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والنظرة المستقبلية وتبادل الآراء.

