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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٠٦ م

الصين تؤكد دعم إيران في حماية سيادتها الوطنية والدفاع عن حقوقها المشروعة

الصين تؤكد دعم إيران في حماية سيادتها الوطنية والدفاع عن حقوقها المشروعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" صورة عن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية إيران والصين على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تيانجين" الصينية؛ مؤكدا على حق إيران في الدفاع المشروع عن نفسها ضد العدوان العسكري.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الصينية على حسابه في منصة "إکس" : التقى وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في تيانجين.

واضاف : باعتبارها شريكي ستراتيجيا شاملة، ستواصل الصين دعم إيران في حماية سيادتها الوطنية وكرامتها، ومواجهة الغطرسة ونهج القوة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال المفاوضات السياسية، والالتزام بمبدأ حسن الجوار والصداقة من أجل تحسين مستدام للعلاقات مع الدول المجاورة.

رمز الخبر 1960660

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