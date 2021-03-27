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٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٤٢ م

تم اليوم؛

افتتاح معرض وثائق 50 عام من العلاقات بين إيران والصين

افتتاح معرض وثائق 50 عام من العلاقات بين إيران والصين

افتتح اليوم معرض وثائق 50 عام من العلاقات الإيرانية الصينية في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افتتح اليوم معرض لتوثيق العلاقات الإيرانية الصينية في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

وبمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية إيران الإسلامية والصين، افتُتح صباح اليوم معرض للوثائق المتعلقة بالعلاقات بين البلدين في مركز الدراسات السياسية والدولية وفي وزارة الخارجية الإيرانية.

افتتح المعرض كل من وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية ووانغ يي، وزار وزيرا خارجية البلدين اقسام مختلفة من المعرض والوثائق المعروضة فيه.

/انتهى/

رمز الخبر 1913034

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