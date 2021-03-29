نرجوا ألا تغيب أحداث قمع المتظاهرين في بريطانيا عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" وفي معرض رده على سؤال حول موقف إيران من قمع المتظاهرين في بريستول من قبل الشرطة البريطانية، قال : نتمنى ألا تغيب الأحداث الأخيرة في بريستول بإنجلترا، والتي أدت إلى القمع الشديد للمحتجين في هذه المدينة من قبل الشرطة، عن أعين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين في ذلك البلد، وان يتم فتح تحقيق جاد في ذلك.

وأضاف: لقد شهدنا دائماً الآراء التدخلية للمسؤولين البريطانيين بشأن معاملة الشرطة في دول أخرى مع المحتجين، لكن هذه المرة حان دورهم لإظهار مدى اهتمامهم حقاً بالحقوق الأساسية لشعبهم. وعنف الشرطة المفرط.

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