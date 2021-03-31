من أجواء حملة " التحرير قدرُ الأرض" التي أطلقها أحرار فلسطين في يوم الأرض

وكالة مهر للانباء _عبادة عزت امين: وبعد مرور أكثر من 70 عام على احتلال فلسطين وبعد هلاك بن غوريون ومن عوّّل على جملته، كشف الواقع أن الرياح جرَت بما لم يشتهي بن غورريون، وهاهم أبناء الشعب الفلسطيني يثبتون بطلان نظريتهم، ويثبتون عكسها.

نعم لقد مات الكبار ولكن زرعوا بالصغار بذوراً لاتموت ولاترضى إلا أن تُسقى من تراب فلسطين وسَتُسقى عمّا قريب شاء من شاء وأبى من أبى.

ويعرض هذا الشريط المصوّر جانب من المؤتمر التفاعلي الرقمي تحت عنون #التحريرقدرالأرض الذي أعدّته حركة الجهاد الإسلامي.

فسلامٌ على الثابتين سلامُ على المرابطين سلامٌ على كل من قال للظالم إنّا لنا ربٌ عادل وإن وعدهُ حقّا.

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