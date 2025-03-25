اعتقال رئيس بلدية اسطنبول؛ دور الأكراد والخيارات المتاحة أمام أردوغان

وكالة مهر للأنباء، حليمة ملائي: ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبحت الزوايا المظلمة لرغبة أردوغان في استئناف محادثات السلام مع الأكراد الأتراك واضحة في هذا الوقت. ورغم الجهود التي بذلت خلال العقود القليلة الماضية لتهميش الأكراد من المجال السياسي والاجتماعي في هذا البلد، وإنكار الهوية العرقية والقومية للأكراد، حتى في الدول المجاورة، فإن أردوغان والأحزاب القومية المتحالفة معه يتحدثون فجأة عن أخوة الأكراد والأتراك في تركيا وحقهم في المشاركة في إدارة شؤون البلاد. وفي تطور مهم، لم يعد أردوغان يعتبر الحديث عن إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان وعودة زعماء حزب العمال الكردستاني إلى تركيا جريمة. خلال احتفالات عيد النوروز في ديار بكر، والتي تتسم دائمًا بالطابع السياسي أكثر من كونها احتفالًا ثقافيًا وتقليديًا، يتم بث صورة أوجلان وصوته بعد 28 عامًا. ومن خلال الاحتفال بعيد النوروز، يحاول أردوغان تضييق الفجوة بين الحكومة والأكراد في تركيا.

والآن، بعد أسابيع قليلة من بدء عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وحكومة أردوغان، بات من الواضح أن هدفه، قبل كل شيء، كان تعطيل معادلات القوة داخل تركيا وعزل حزب الشعب الجمهوري، الذي كان حليفاً للأكراد منذ الانتخابات البرلمانية عام 2019. ولعل الجواب على سؤال لماذا فكر أردوغان فجأة في إطلاق سراح أوجلان أصبح واضحا الآن.

وتظهر تصرفات أردوغان منذ عام 2003 أن الأخوة الكردية التركية أو حل القضية الكردية في تركيا لم يكونا في يوم من الأيام بهذه الأهمية بالنسبة له. ما لم يكن هناك مصلحة شخصية أو حزبية. ولو كان الأمر مهماً، لما تم اعتقال آلاف المواطنين الأكراد في تركيا كل عام في ظل حكومته بحجة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني. أردوغان يفكر في تخفيف ميزان القوى في المعارضة التركية ولديه خطة لذلك.

إنه يعلم جيدًا أنه إذا لم يصوت الحزب الكردي التركي في البرلمان على اقتراح حزب العدالة والتنمية ولم يتم تعديل الدستور التركي، فلن يتمكن أردوغان من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2028. في هذه الحالة، سيصبح أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول القانوني وممثل حزب الشعب الجمهوري ومنافس أردوغان، رئيسًا في الانتخابات التركية المقبلة، متبعًا نفس المسار الذي بدأه أردوغان من رئاسة بلدية إسطنبول وحتى وصوله الى السلطة في تركيا منذ سنوات.

قبل انطلاق مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، الذي كان من المفترض أن يُقدّم أكرم إمام أوغلو كمرشح الحزب النهائي للانتخابات المقبلة، اعتقله أردوغان بتهمٍ كالإرهاب والفساد وتزوير الوثائق، وأودعه السجن. وأدت هذه الحادثة إلى احتجاجاتٍ شعبيةٍ في المدن التركية الكبرى، بما فيها أنقرة وإسطنبول، الأسبوع الماضي. مظاهرة قمعتها الشرطة التركية بعنف، وأصيب حتى الآن العشرات من الأشخاص، وألقي القبض على مئات المواطنين وأرسلوا إلى السجون.

وبطبيعة الحال، فقد حدثت هذه الإجراءات بالفعل في عهد حكومة أردوغان، ولعدة سنوات كان صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السياسي المعتدل للأكراد في تركيا والمرشح الرئاسي، في السجن بتهمة الإرهاب. أو إزالة أي رؤساء بلديات أكراد اكتسبوا شعبية بين الناس وتم تعيينهم أوصياء على بلدياتهم.

في رأي الكاتبة، هناك خياران محتملان فيما يتعلق بمصير التطورات الأخيرة في تركيا وهما:

الاحتمال الأول: إذا استطاع أردوغان وحكومة أنقرة، بإطلاق سراح أوجلان، إقناع حزب العمال الكردستاني بعقد مؤتمرٍ قريبًا وحل الحزب ونزع سلاحه، وانضمّ النواب الأكراد في البرلمان (الحزب الديمقراطي) إلى ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بموافقة أوجلان على تعديل القانون، سينسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني فعليًا من ائتلاف حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب أكرم إمام أوغلو، وستُهزم المعارضة التركية ويبقى أكرم إمام أوغلو في السجن مثل دميرتاش وأوجلان، لسنواتٍ طويلة.

وبطبيعة الحال، لا يبدو هذا الاحتمال جدياً في الوقت الراهن، نظراً لإعلان حزب العمال الكردستاني أنه من غير الممكن عقد اجتماع لقياداته بسبب الهجمات المتواصلة من قبل الجيش التركي، وأنه حذر أردوغان من أنه إذا لم يتم الوفاء بالوعود أو إطلاق سراح أوجلان، فسيتم إلغاء المؤتمر ونزع السلاح.

الاحتمال الثاني: الاحتمال الثاني قد يصبح أقوى إذا اشتدت المظاهرات في تركيا واستمرت في الأيام المقبلة. إن ظهور التحديات الأمنية والسياسية في تركيا، التي تعيش وضعاً اقتصادياً هو الأكثر حرجا في العقد الماضي، قد يجذب مجموعات أخرى، بما في ذلك الأكراد، إلى الشوارع ويوسع نطاق الاضطرابات في تركيا.

وإذا كانت قدرة اتخاذ القرار في أنقرة في أزمة، فإن قنديل، الذي لا يميل إلى تنفيذ مرسوم أوجلان ويركز حالياً على التوتر الداخلي في تركيا، سيعتبر تنفيذ دعوة السلام أمراً غير مجدٍ. وفي هذه الحالة، ومع فشل المفاوضات وفقدان أهمية مطلب أوجلان في 27 فبراير فليس من المستبعد أن يصطف الأكراد وأنصار حزب الشعب الجمهوري وحركات المعارضة الأخرى في البلاد أيضاً ضد الحزب الحاكم في تركيا، وسيواجه حكم أردوغان في تركيا تحدياً خطيراً.

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