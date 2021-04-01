 تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سيما سادات لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 11750 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 897 الفا و 314 شخصا من ضمنهم 3 الاف و 989 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و 626 الفا و 144 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 94 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 62 الفا و 759 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 12 مليونا و 893 الفا و 317 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان عدد المدن الحمراء بلغ 32 والبرتقالية 85 والصفراء 272 والزرقاء 59 مدينة.

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