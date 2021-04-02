الإدارة الأمريكية الجديدة بعيدة كل البعد عن فهم حقيقة إيران/ تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس روحاني: الإدارة الأمريكية الجديدة بعيدة كل البعد عن فهم حقيقة إيران

قال الرئيس حسن روحاني خلال رعايته افتتاح خمسة مشاريع عمرانية كبرى في البلاد : يتعين اليوم على مجموعة 5 +1 وفي هذه الظروف ان تفي بتعهداتها تجاه خطة العمل المشترك الشاملة وان تأخير يوم واحد سيكون بضررها.

ظريف يستعرض خلاصة لبرنامج التعاون الشامل بين ايران والصين

استعرض وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" خلاصة لبرنامج التعاون الشامل بين ايران والصين المعروف بوثيقة التعاون الشامل للاعوام الـ 25 القادمة.

وزير الصحة: ايران تتحول قريبا الى محور رئيسي لإنتاج لقاح كورونا في العالم

قال وزير الصحة الايراني ان البلاد ستتحول قريبا الى قطب في انتاج لقاح كورونا.

عبدالناصر همتي: نتوقع من صندوق النقد الدولي الاستجابة الى مطلب إيران القانوني

قال محافظ البنك المركزي نحن نتوقع من صندوق النقد الدولي ان يستجيب في اقصر وقت ومن دون اي تمييز او نفوذ وضغوط امريكية، الى مطلب ايران القانوني.

جهانغيري: ينبغي الحفاظ على صون الجمهورية والانتخابات الحرة وصوت الشعب

اكد النائب الاول للرئيس الايراني، بانه ينبغي على الدوام الحفاظ على جمهورية النظام والانتخابات الحرة وصوت الشعب.

قائد قوات حرس الحدود: تعاون إيراني عراقي مشترک في مجال مكافحة الارهاب على الشريط الحدودي

نوّه قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي"، الى وجود تعاون وتنسيق جيد بين ايران والعراق في مجال تامين الحدود المشتركة؛ مبينا ان احد البرامج المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي يرتكز على تدمير معاقل الجماعات الارهابية والعناصر الشريرة.

الصحة الايرانية: تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 11750 اصابة و 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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