تسجيل81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة "سيما سادات لاري" أعلنت عن تسجيل81 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا على مدى 24 ساعة مضت، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بهذا المرض في ايران الى 62 الفا و478 شخصا.

واضافت : ان نتائج فحوصات كورونا في ايران خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد كشفت عن 9 الاف و310 اصابة جديدة وارتفاع مجموع المصابين الى مليون واحد و864 الفا و984 شخصا.

كما اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، ان اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغ لحد الان مليونا واحدا و600 الفا و488 شخصا لحد الان.

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