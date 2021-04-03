إيران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه/تسجيل 117 وفاة بكورونا

عراقجي: إيران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه

قال المساعد السياسي لوزير الخارجية ان إيران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، مشيرا الى انه ليست هناك حاجة لمفاوضات من أجل عودة اميركا إلى الاتفاق النووي.

ظريف: لن يكون لقاء حضوري بين إيران وأميركا في فيينا

اعلن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكداً أنه لا يوجد أي لقاء بين إيران واميركا.

محمدباقر قاليباف: ضربة كوادر الامن لتيار الحظر كانت من الجهود الكبرى في تاريخ الثورة لتوفير مصالح الشعب

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الضربة التي وجهتها القوى الامنية لتيار الحظر بانها كانت من الجهود الكبرى في تاريخ الثورة الإسلامية.

عبر الاجواء الافتراضية: اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة تبحث احدث تطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

قرر المشاركون في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم الجمعة بصورة افتراضية مواصلة اعمال الاجتماع حضوريا يوم الثلاثاء القادم في فيينا.

یوم الطبیعة آخر ایام عید النوروز

يحتفل الايرانيون بعيد الطبيعة حيث تحاول الاسر أن تقضي اليوم الثالث عشر من عيد النيروز خارج البيوت وتتناول الطعام في الحدائق والبساتين في رحاب الطبيعة.

الصحة الايرانية: تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 11660 اصابة و 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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