اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة تبحث احدث تطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كان الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "4+1" برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي.

وعقد هذا الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول ايران ومجموعة "4+1" عبر الاجواء الافتراضية وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وتم خلال الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي طرح قضايا جادة وصريحة وقرر المشاركون مواصلة اعمال الاجتماع بصورة حضورية يوم الثلاثاء القادم في فيينا.

وترأس وفد الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي فيما يترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا.

وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن يوم امس الخميس عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة برئاسة المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا ومندوبي دول مجموعة "4+1" (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) وايران.

ووفقا لبيان الاتحاد الاوروبي سيناقش المشاركون في الاجتماع افاق عودة اميركا المحتملة الى الاتفاق النووي وكيفية الاطمئنان الى التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل جميع الاعضاء.

ورحب المتحدث باسم الخارجية الاميركية ند برايس بعقد الاجتماع ووصفه بانه يشكل خطوة ايجابية خاصة لو دفع الكرة باتجاد التزام الجانبين بالاتفاق.

/انتهى/