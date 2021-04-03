ظريف ولودريان يبحثان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الفرنسية، اعلنت ان وزير خارجيتها، جان ايف لودريان، ونظيره الايراني، محمد جواد ظريف، بحثا اليوم هاتفيا، في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المرتقب عقده حضوريا يوم الثلاثاء القادم بمدينة فيينا النمساوية.

واضافت الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الالكتروني الاخباري، اليوم السبت، ان لودريان اكد في هذه المباحثات على استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي وتجاهل السلوك الامريكي غير البناء ونقض التعهدات من جانب الدول الاوروبية الثلاث، حيث حثّ وزير الخارجية الفرنسي، "طهران الى اتخاذ اجراءات بناءة في سياق تنفيذ التزاماتها قبال الاتفاق النووي"؛ على حدّ تعبيره.

واضاف: "ينبغي المضي بهذه المفاوضات لتوفير ارضية العودة الى كامل التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي".

يذكر ان الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، عقد يوم امس (الجمعة) برئاسة مساعد الامين العام لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكة موري"، وحضور ممثلين على مستوى مساعدي ومسؤولي الشؤون السياسية في وزارات الخارجية لكل من الصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايران، واتفق المشاركون خلال هذه المباحثات الافتراضية، على مواصلتها حضوريا يوم الثلاثاء القادم في مدينة فيينا.

وتجدر الاشارة في هذا الخصوص، الى تصريحات وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف " الحازمة، والذي اكد فيها بان "امريكا سوف لن تحضر اي اجتماع قد تشارك فيه ايران؛ بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي"./انتهى/