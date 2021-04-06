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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:١٩ م

تخت روانجي:

ايران ستوقف كافة اجراءاتها التعويضية في حال اقدمت امريكا على الغاء الحظر بشكل كامل

ايران ستوقف كافة اجراءاتها التعويضية في حال اقدمت امريكا على الغاء الحظر بشكل كامل

قال المندوب الإیراني لدی الامم المتحدة، مجید تخت روانجي، انه لو اقدمت امريكا على الغاء الحظر بشكل كامل، عند ذلك ستوقف ايران كافة اجراءاتها التعويضية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه منذ دقائق بدأت المحادثات بین المسؤولين الایراني واللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية. 

وغرد المندوب الإیراني لدی الامم المتحدة، مجید تخت روانجي على "تويتر":" فشلت الولايات المتحدة حتى الآن في الوفاء بوعود بايدن حین حملاته الانتخابیة بالعودة إلى الاتفاق النووي، لا ينبغي تفويت هذه الفرصة".

وأضاف: " ينبغي عدم تضييع هذه الفرصة؛ فلو اقدمت امريكا على الغاء الحظر تماما، عند ذلك ستوقف ايران كافة اجراءاتها التعويضية".

ووصف هذه الخطوة بانها مربحة للجميع.

/انتهی/

رمز الخبر 1913310

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