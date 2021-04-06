فشل هجوم احد العناصر المعادية للثورة على عراقجي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجري مشاورات مكثفة بين الوفود المختلفة في فيينا قبل انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالساعة 24:30 اليوم.

والتقى الليلة الماضية عراقجي برئيس الوفد الصيني واليوم مع رئيس الوفد الروسي.

كما زار عراقجي، منسق الاتحاد الأوروبي ورئيس اللجنة المشتركة "إنريكي مورا" اليوم في الساعة العاشرة صباحًا، لمراجعة أحدث الترتيبات التنفيذية للاجتماع.

وبعد هذا الاجتماع وعندما غادرعراقجي مكان الاجتماع قام أحد العناصر المعادية للثورة بشتمه وحاول مهاجمته لكنه فشل.

اجتمع المنافقون وغيرهم من العناصر المعادية للثورة في فيينا اليوم للاحتجاج على المحادثات أمام الفندق الذي تعقد فيه اللجنة المشتركة.

كما أصدرت السفارة الإيرانية في فيينا التحذيرات اللازمة للشرطة النمساوية للحفاظ على أمن مفاوضي بلادنا.

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