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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٢٤ ص

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة:

سوريا لن تستخدم اسلحة كيمياوئية/ وتعمل بشفافية لتنفيذ الالتزامات

سوريا لن تستخدم اسلحة كيمياوئية/ وتعمل بشفافية لتنفيذ الالتزامات

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن ان سوريا لا تستخدم اسلحة كيمياوئية وتعمل بمصداقية لتنفيذ الالتزامات المرتقبة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة" بسام صباغ" أكد ان سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية وأنها عملت مع منظمة الحظر بمصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.

وقال ان سوريا تطالب بالاهتمام في ما تقدمه للأمم المتحدة ومنظمة الحظر من معلومات حول فبركة التنظيمات الإرهابية مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري.

وصرح ان مشروع القرار الفرنسي الغربي دليل آخر على استمرار تلك الدول بنواياها العدوانية ضد سورية ومخالفتها مجدداً القواعد الإجرائية للعمل في المنظمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913331

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