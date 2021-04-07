سوريا لن تستخدم اسلحة كيمياوئية/ وتعمل بشفافية لتنفيذ الالتزامات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة" بسام صباغ" أكد ان سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية وأنها عملت مع منظمة الحظر بمصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.

وقال ان سوريا تطالب بالاهتمام في ما تقدمه للأمم المتحدة ومنظمة الحظر من معلومات حول فبركة التنظيمات الإرهابية مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري.

وصرح ان مشروع القرار الفرنسي الغربي دليل آخر على استمرار تلك الدول بنواياها العدوانية ضد سورية ومخالفتها مجدداً القواعد الإجرائية للعمل في المنظمة.

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