٣١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٣:١١ م

وزارة الامن الايرانية:حرس الثورة يقف في طليعة المعركة ضد إرهاب الدولة الأمريكية والصهيونية

أصدرت وزارة الامن بيانًا تدين فيه خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد، وأكدت: "إن وزارة الامن والحرس الثوري الإسلامي يقفان بحزم في وجه العدو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الامن بيانًا تدين فيه خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد، وأكدت: "لقد صعّدت جبهة الكبرياء هجومها على الحرس الثوري الإسلامي".

وأعلنت وزارة الامن في بيانها: "إنّ الداعمين الماديين والمعنويين للصهيونية وتنظيم داعش الإرهابي، الغاضبين من انتصار رجال الحرس الثوري البواسل على عملاء الصهيونية والإرهاب، يُظهرون عداءهم المتزايد تجاه الحرس الثوري الإسلامي يومًا بعد يوم، لأنّ الحرس الثوري يقف في الصفوف الأمامية لمكافحة إرهاب الدولة الأمريكية والصهيونية".

إنّ جنود إمام الزمان المجهولين الهوية في وزارة الامن يقفون بحزم إلى جانب إخوانهم وأخواتهم في الحرس الثوري الإسلامي لضمان أمن إيران والمنطقة.

