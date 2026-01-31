  1. الدولية
مشاورات مصرية لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران

أعلنت الخارجية المصرية ان وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أجرى مشاورات عدة مع الجهات الفاعلة لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عبر موقع فيسبوك أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، أجرى سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع جهات إقليمية ودولية رئيسية.

ووفقاً للبيان، فقد أجرى عبد العاطي محادثات منفصلة مع كل من السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وبدر بن حمد البوسعيد، وزير خارجية سلطنة عمان.

