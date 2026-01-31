قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام عبدخدائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم قائد الثورة الإسلامية تعازيه في رسالة بوفاة العالم الجليل حجة الإسلام عبد خدائي، العضو السابق في مجلس خبراء القيادة.

نص رسالة التعزية كالتالي:

تلقيتُ ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالم الجليل صاحب السعادة حجة الإسلام الحاج الشيخ محمد هادي عبد خدائي.

كان من أصدقائي المقربين، صاحب الأخلاق الحميدة، وكان لسنوات طويلة مصدرًا للخدمات الجليلة في طهران ومشهد، وفي الخارج أيضًا.

أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة عبد خدائي الكريمة، وأسأل الله أن يغفر له ويرفع درجاته.

/انتهى/