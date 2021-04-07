 الصناعة النووية لن تتوقف/ ازاحة الستار عن133منجزا في يوم الصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صالحي في تصريح صحفي في ختام اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: ان مراسم يوم الطاقة النووية الايرانية ستجري يوم السبت برعاية رئيس الجمهورية وستتم خلالها ازاحة الستار عن 133 منجزا في المعرض الذي سيقام بالمناسبة.

واشار الى اجراءات تجري في الوقت الحاضر على دواء لمعالجة سرطان البروستاتا واضاف: سيتم بعد عدة اشهر تدشين المراحل الاولية للمركز الوطني للمعالجة الايونية في محافظة البرز (غرب طهران) والذي تبلغ قيمة معداته 200 مليون يورو والذي يقوم بمعالجة بعض انواع السرطانات ويعد هذا المركز ضمن المراكز العالمية الستة الاولى وهو منقطع النظير في غرب اسيا.

واضاف: انه ومع الاتفاق النووي، لن تتوقف ولن تتباطأ الصناعة النووية. اقسمنا على ذلك وهو ما ترونه الان.

وقال صالحي: ان لنا الان 15 نوعا من انواع اجهزة الطرد المركزي التي تقوم بعملية التخصيب فيما كان لنا نوع واحد فقط في العام 2013 وهو IR1 وتبلغ طاقتنا من التخصيب الان 16500 سو (وحدة فصل) وكان معدل انتاجنا من الكعكة الصفراء قبل الاتفاق النووي ما بين 4 الى 5 اطنان فيما يبلغ الان 35 طنا.

وحول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قال: انه مثلما صرح السيد عراقجي وكان خبراؤنا هنالك ايضا فان الاجتماع كان جيدا. ليس هنالك خطة بصيغة الخطوة خطوة.

وبشان حضور الفرق التقنية من منظمة الطاقة الذرية في اجتماع اللجنة المشتركة قال: ان السبب في تواجد الفرق التقنية هناك هو من اجل اعداد قائمة باجراءات الحظر التي فرضها ترامب وعرض اجراءاتنا.

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