مسؤول برلماني: صالحي قّدم إيضاحات بشأن حادثة موقع نطنز النووي

وأوضح أبو الفضل عموي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في تصريح حول اجتماع لجنته مساء اليوم الاحد ان اجتماع اليوم عقد بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي لتقديم تقرير عن سير الانشطة النووية للبلاد كما اطلع صالحي على وجهات نظر اعضاء لجنة الامن القومي .

وأضاف انه في هذا الاجتماع ، أشار صالحي إلى تعاون بلادنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترات الأخيرة وأوضح أنه للأسف في القرار الأخير لمجلس المحافظين تم الاستناد الى مزاعم جهاز التجسس للكيان الصهيوني في طلب وصول الوكالة الى مواقع وان هذا النهج هو محط انتقادنا .

وتابع عمويي ان صالحي قد ايضاحات عن حادثة نطنز مشيرا الى أنه يجري دراسة السيناريوهات المختلفة حول هذا الحادث وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية قريبًا. كما درست فرق الخبراء من مختلف الوحدات الامنية والاستخبارية جميع جوانب القضية ، وقد اعلن المجلس الأعلى للأمن القومي إنه حدد أسباب الحادث ولكنه لن يعلن حاليا نتيجة التحقيقات لأسباب أمنية.

وقال في ختام تصريحاته ان أعضاء لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى قدموا في هذا الاجتماع وجهات نظرهم حول القضية .