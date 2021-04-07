ايران وكازاخستان يبحثان تعزيز العلاقات وفرص التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ومساعد رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان "مختار تيلو بردي" وقعا اليوم الاربعاء على هذه الوثيقة.

وجاء التوقيع على الوثيقة انطلاقاً من روح المساهمة والتعاون بين البلدين ورغبتهما في زيادة تعزيز الصداقة والأخوة والعلاقات بين البلدين وتعزيز علاقات الجوار القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والفهم المشترك.

واكد الجانبان في الوثيقة التي تضم 15 بندا على أهمية استمرار المحادثات البناءة حول العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق التفاهم وتوسيع التعاون القائم وتوفير فرص جديدة للتعاون وإزالة العوائق المحتملة القائمة على الإرادة السياسية الإيجابية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والأعراف المعترف بها دوليًا، والالتزام بالترتيبات السابقة بين البلدين وأهمية إجراء مشاورات منتظمة وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية والعسكرية والأمنية والثقافية.

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