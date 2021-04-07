ظريف يجري محادثات مع نظيره الكازاخي في نور السلطان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف " يلتقي به نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية "مختار تلاوبردي"، في العاصمة الكازاخية نور السلطان.

وبدأ ظريف زيارته لكازاخستان المحطة الثالثة في جولته بآسيا الوسطى التي قادته الى أوزبكستان وقرغيزيا وستنتهي بزيارة تركمنستان.

و الجدير بالذكر ان ظريف أشارخلال مباحثات مع نظيره القرغيزي في بيشكك يوم الثلاثاء، ان انعدام الامن وعدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب يشكل تهديدات اقليمية مشتركة للبلدين.

كما اكد خلال لقاءه بالرئيس الاوزبكي على حرص ايران لتطوير التعاون مع جمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا تطلع ايران لتطوير التعاون مع جمهورية أوزبكستان وفي إطار الطاقات الواسعة المتاحة للتعاون بين البلدين.

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