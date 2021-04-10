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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٠ م

اللواء باقري:

السياسة الاستراتيجية الإيرانية تسعى لرفع جميع اشكال الحظر المفروض على البلاد

السياسة الاستراتيجية الإيرانية تسعى لرفع جميع اشكال الحظر المفروض على البلاد

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" أن سياسة إيران الاستراتيجية تتمثل في رفع كل أنواع الحظر المفروض على البلاد، ونوه اذا تم رفع الحظر وجرى التحقق من هذا الامر بشكل دقيق فان إيران ستعود الى التزاماتها النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في كلمته امام الملتقى الوطني الخامس والعشرين لقادة قوى الامن الداخلي اليوم السبت اشار اللواء باقري إلى أن العدو يحاول ادخال ايران في مفاوضات طويلة لاطائل من ورائها إلى جانب اثارة مزاعم ومطالب جديدة، و قال إن السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية، وكما رسمها قائد الثورة الإسلامية، هي ببساطة رفع جميع اشكال الحظر التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.

واضاف: انه في حال رفع الحظر وتم التحقق من ذلك عمليا وبدقة فان ايران ستعود الى التزاماتها النووية مثلما كانت على الدوام صادقة ومنفذة لوعودها.

/انتهى/

رمز الخبر 1913408
https://ar.mehrnews.com/news/1913408/

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