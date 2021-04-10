السياسة الاستراتيجية الإيرانية تسعى لرفع جميع اشكال الحظر المفروض على البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في كلمته امام الملتقى الوطني الخامس والعشرين لقادة قوى الامن الداخلي اليوم السبت اشار اللواء باقري إلى أن العدو يحاول ادخال ايران في مفاوضات طويلة لاطائل من ورائها إلى جانب اثارة مزاعم ومطالب جديدة، و قال إن السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية، وكما رسمها قائد الثورة الإسلامية، هي ببساطة رفع جميع اشكال الحظر التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.

واضاف: انه في حال رفع الحظر وتم التحقق من ذلك عمليا وبدقة فان ايران ستعود الى التزاماتها النووية مثلما كانت على الدوام صادقة ومنفذة لوعودها.

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