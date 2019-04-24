اللواء باقري: واشنطن ستدفع ثمن عدائها لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري شارك في حفل توديع ومعارفة للقائد السابق والجديد للحرس الثوري مشيدا في كلمة له بدور الحرس الثوري في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.

واعتبر أنه من الطبيعي أن تغضب الولايات المتحدة الأمريكية من نشاط وفعاليات الحرس الثوري لأنه عدو ولا يتوقع من العدو إلا مثل هذه القرارات التي تصنف الحرس كمنظمة إرهابية في الوقت الذي يحارب الحرس المنظمات الإرهابية التي قامت أمريكا بتشكيلها في المنطقة والعالم.

وحول قرار أمريكا رفع الاعفاءات عن عدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني قال باقري " هذا القرار هو شكل آخر من أشكال الغضب الأمريكي من ايران لكن الشعب الايراني وبعد أربعين سنة قد وصل إلى مرحلة تجعله قادرا على الصمود دون الاعتماد على النفط".

وتابع " هذا الأمر قد يكون عاملا لكي يعتمد الإيرانيون على مواردهم غير النفطية ويخرجوا من حالة الاعتماد على النفط".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع ثمن جميع سياساتها العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية وذلك في الوقت المناسب./انتهى/