توقيع مرسوم خاص بإجراء انتخابات مبكرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وأعلن فيه برهم أن "الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية، والتي ستجرى في 10 أكتوبر المقبل، جاءت بعد حراك شعبي ناهض يطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات".

وأضاف أن "تأمين حق العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم يمثل أولوية قصوى، للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة".

ودعا صالح، الجميع إلى "الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيق تطلعات الشعب النبيلة، ليكون العراق أكثر تقدما وعدلا واستقرارا واستقلالا".

وتابع أن "مؤسسات الدولة المعنية مدعوة للإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات نزيهة، وبما يزيل الهواجس والشكوك التي كانت سببا رئيسيا في عزوف قطاع ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخابات السابقة".

وشدد صالح، على "ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها، وبما يضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين".

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