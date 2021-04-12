تسريع انسحاب القوات الأمريكية سيعزز الاستقرار في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار شمخاني الى أن الوجود العسكري الامريكي يُعد من أبرز عوامل الارهاب وعدم الاستقرار .

كما اشار شمخاني الى ان اغتيال قادة المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يكشف بوضوح دور امريكا في دعم وتقوية الارهاب التكفيري، مضيفا ان متابعة موضوع محاكمة المدبرين والمنفذين لهذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب اللازم بهم ، من اولويات التعاون الأمني بين طهران وبغداد.

وأعرب شمخاني عن قلقه لاستئناف نشاط ارهابيي داعش مجددا في العراق، مؤكدا ان هناك معلومات موثقة تثبت دعم امريكا لداعش واعادة انتشار عناصره في مناطق مختلفة من العراق لتوتير الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الامريكية في هذا البلد.

ودعا شمخاني الى تعاون أكبر بين طهران وبغداد لمواجهة تحركات العناصر الارهابية المعادية للثورة الاسلامية في اقليم كردستان شمال العراق.

واوضح شمخاني ان من المناسب ايجاد هيكليات أمنية جديدة بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار بين هذه الدول، مؤكدا استعداد ايران للمساعدة في ايجاد هذه الهيكليات.

بدوره اشاد مستشار الأمن الوطني العراقي بدور ايران الاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودورها في مكافحة الارهاب ، داعيا الى توسيع التعاون مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات.

واشار قاسم الاعرجي الى أن الاعمال جارية من قبل الحكومة العراقية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص .

وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي ارتباط تنظيم داعش الإرهابي بامريكا، مشيرا إلى أن تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب، لن يؤدي الا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية.

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