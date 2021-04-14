محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في أول أيام رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتخذت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان سيتم فقط لمن تلقوا لقاح كورونا.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، تشمل من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو المتعافي من الإصابة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم.

المصدر: روسيا اليوم