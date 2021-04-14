ايران كانت شفافة تماما في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" كتب في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في توتيران ايران على الدوام كانت شفافة تماما في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي.

واكد الدبلوماسي الروسي على ضرورة حفط الاتفاق النووي، وقال: غني عن القول، نحن لسنا سعداء بهذا (التخصيب بمستوى 60٪)، لكننا معتادون على التفكير بشكل كبير، يجب ألا نركز على المشاكل الحالية بل على إحياء الاتفاق النووي، إذا نجحنا، فسيتم حل هذه المشكلة وغيرها قريبا.

وكان مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قد قال في تغريدة على صفحته على تويتر أمس الثلاثاء : ان تخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ سيتم في مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR4 و IR6 في نطنز.

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