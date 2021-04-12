ميخائيل اوليانوف: لم يتم إحراز أي تقدم في عملية إحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، "ميخائيل اوليانوف" في تغريدة على تويتر: جميع الأطراف بما في ذلك إيران واميركا، تظهر وحدة الهدف وهي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف.

وفي تغريدة اخرى كتب الدبلوماسي الروسي: لتحقيق مزيد من التقدم، يجب أن يكون لدى أطراف الاتفاق النووي فهم أفضل لرفع الحظر الأميركي، هذا شرط أساسي للنجاح، أما الجوهر (أي ما تحتاج إيران أن تفعله) فالصورة أكثر أو أقل وضوحا.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية "عباس عراقجي" قد صرح في وقت سابق أن ايران لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة للاتفاق النووي، ما لم تتأكد من رفع الحظر الاميركي.

وقال: سنتأكد من إلغاء اجراءات الحظر قبل اتخاذ أي خطوة من جانبنا.

وأضاف: لا نعتقد برفع اجراءات الحظر في إطار سياسة (الخطوة بخطوة)، ولا بد من رفعها جميعا دفعة واحدة.

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