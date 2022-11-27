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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٥٧ م

في ذكرى شهادة قادة النصر؛

تنسيقية الحراك الجماهيري في العراق ترفع دعوى قضائية ضد أمريكا

تنسيقية الحراك الجماهيري في العراق ترفع دعوى قضائية ضد أمريكا

أعلنت تنسيقية الحراك الجماهيري، اليوم الاحد، عن انطلاق تظاهرة عارمة صباح اليوم أمام مبنى محكمة الكرخ لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما بالقرب من مطار بغداد الدولي , فيما توعد الحراك بتجريم الوجود الأمريكي ومحاسبة منتهكي سيادة بلدنا العراق.

وقال عضو الهيئة التنسيقية للحراك الجماهيري محمد الصحاف في حديث لموقع ”العهد نيوز”: ” أن الحراك يعتزم فيه تقديم شكاوى قانونية رسمية إلى القضاء العراقي لتجريم الوجود الأمريكي ومحاسبة منتهكي سيادة بلدنا العراق “.

وأضاف أن ”اغتيال قادة النصر بالقرب من مطار بغداد جريمة بحق سيادة العراق ، لافتا إلى أن تجريم الوجود الأمريكي ليس موقفا عاطفيا إنما لحماية العراق وسيادته“.

وأوضح أن ” الحراك يعتزم تقديم فيه تقديم شكوى ضد الجرائم الأمريكية في العراق , مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان العراقي سابقا بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية “.

منوها إلى أن ” الجاهزية الجماهيرية ستكون حاضرة لاخراج المحتل الأمريكي من البلاد ثارا لدماء الشهداء “, مؤكدا أن ” الشعب العراقي له الحق الرد ومقاومة الوجود الأمريكي بعد تظاهرات اليوم الرافضة للوجود الأمريكي في حال عدم التزام بقرار البرلمان“.

/انتهى/

رمز الخبر 1928269

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