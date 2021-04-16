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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٤٠ ص

الإمارات تهنئ اسرائيل بذكرى احتلال فلسطين

الإمارات تهنئ اسرائيل بذكرى احتلال فلسطين

نشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، مساء الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، بما يسمى "عيد الاستقلال"، وهو ذكرى احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشرت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال، تغريدة قالت فيها: "نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا".

فبما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل".
/انتهى/

رمز الخبر 1913628
https://ar.mehrnews.com/news/1913628/

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