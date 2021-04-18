جاکوار ستقاتل على حدود غزة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تم الكشف الأول عن الروبوت الذي سيقاتل على حدود غزة وسيتم استيعاب الروبوت "Jaguar" ، المصنوع من قبل شركة IAI ليكون قائد العمليات الذي يتمكن من التعرف على الإرهابيين وتدميرهم ویمکن تحكمه عن بعد.

صنعت هذه التكنولوجيا Elbit و Elta ويعمل الروبوت حاليا في القسم الشمالي المقابل لبيت لاهيا وبيت حانون.

تسافر جاكوار بمفردها إلى وجهتها المقصودة، وتكتشف العوائق وتتجاوزها، وتتجنب الاصطدامات والدوس، وتحسب طريقًا لنفسها وتكتشف محيطها بواسطة عشرات من أجهزة الاستشعار الحساسة.

فیما تتمركز حاليًا على مدار 24 ساعة في اليوم كجزء من مفهوم الحدود الذكية الذي تم تطويره في قسم غزة.

توضع عليها مدفع رشاش للدبابات ذات قدرة إطلاق فردي أو رشاش؛ كاميرات عالية الدقة لاكتشاف الجودة في المدى القريب والبعيد؛ مرسلات الاتصالات المناعية وحتى المصابيح الكهربائية القوية والقدرة على إعلان المشتبه بهم من الكنيست التي تديرها من قبل المراقبين.

یرجی من القراء الکرام انهم لا ینسو دبابات میرکافا....

/انتهی/