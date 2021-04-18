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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٤٤ م

في طهران؛

رئيس التنمية التجارية الايرانية يعلن إقامة معرض خاص للاتحاد الاوراسي

رئيس التنمية التجارية الايرانية يعلن إقامة معرض خاص للاتحاد الاوراسي

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، عن اقامة معرض خاص للاتحاد الاوراسي في طهران خلال فترة 17 حتى 21 مايو/ايار المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح " حميد زادبوم" في تصريح اليوم الاحد، بأنه تم ارسال دعوات لمسؤولي دول الاتحاد الاوراسي (روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا) للمشاركة بهذا الحدث الضخم.

وأستدرك أن المعرض سيقام شريطة عدم بلوغ وضعية كورونا في البلاد، التصنيف الاحمر.

وأعتبر أن المعرض سيتيح الفرصة والمناخ للتعرف على امكانيات ايران التصديرية ودول الاتحاد.

وأشار زادبوم أن الجهود تبذل لتحويل الاتفاقية المؤقتة الى اتفاقية تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاوراسي خلال العامين القادمين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913704
https://ar.mehrnews.com/news/1913704/

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