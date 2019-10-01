حضور ايران في الاتحاد الاوراسي يحقق أحد اهداف السياسات العامة للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو مهدي سنايي أعرب عن ترحيبه لإنضمام ايران الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، وذلك عبر سلسلة من التغريدات على صفحته الشخصية بموقع التويتر.

وكتب سنايي: قطعت ايران‌ خطوة كبيرة عبر حضورها في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، تجاه تطوير التعاون الاقليمي والتجاري مع جيرانها الشماليين ويعد هذا الحضور تحقيقا لاحد اهداف السياسات العامة للبلا، مضيفا: اتفاقية المنطقة الحرة التجارية بين ايران ودول اوراسيا انعقدت بعد ثلاثة سنوات من المفاوضات بين ايران وأمانة الاتحاد الاوراسي في موسكو.

ونوه السفير الايراني في موسكو الى ان اجراء هذه الاتفاقية في شهر نوفمبر وفي حال ان تمت الامور على مايرام، ستؤدي الى ازدياد نسبة الصادرات الايرانية الى 6 دول.

والجدير بالذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني توجه أمس الاثنين على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى الى العاصمة الارمينية يريفان للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي./انتهى/.