ضرورة التعجيل باخراج القوات الأجنبية/ واشنطن تخطط لبقاء قواتها داخل العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب العراقي عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي ان "البرلمان صوت على اخراج القوات الاجنبية من البلاد، واصبح من البديهي على الحكومة تطبيق هذا القرار، حيث ان حسم هذا الامر مرهون بحوارها مع واشنطن".

من جانب اخر، اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان "الحكومة ملزمة بقرار البرلمان بشأن اخراج جميع القوات الاجنبية، وتحقيق السيادة الكاملة للعراق بعيدا عن المزايدات في وقت حققت فيه القوات الامنية الامن والاستقرار وتمكنت من دحر الارهاب من دون الحاجة للقوات الاجنبية".

الى ذلك، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع نجمان ان "الكثير من علامات الاستفهام وضعت على الحكومة، وخاصة الوفد التفاوضي مع واشنطن، فيما يتعلق بالقواعد العسكرية داخل العراق وكيفية ادارتها وطبيعة القوات التي تتواجد داخلها".

المصدر: المعلومة

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