الامن النيابي العراقي: الحكومة ملزمة بخروج القوات الامريكية سواء بوجود ترامب او بايدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الركابي في تصريح لـ المعلومة،ان” قرار خروج القوات الامريكية من العراق محسوم والموضوع مسألة وقت لتنفيذه وهو يقع على عاتق الحكومة” مؤكدا بان “القرار لايمكن الغائه وهو محسوم من قبل البرلمان”.

واضاف، “على الحكومة العراقية ان تعمل على جدولة خروج القوات الامريكية بالتنسيق مع البيت الابيض سواء مع الرئيس الحالي او القادم جو بادين”، لافتا الى ان “قرار اخراج تلك القوات لا رجعة عنه ونعتبره امر بالغ الاهمية لانه يمثل رؤية وطنية مدعومة بموقف شعبي رافض لوجود القوات الامريكية”.

وكان مجلس النواب العراقي قرر العام الماضي اخراج القوات الأجنبية من البلاد ومنها الامريكية فيما دعا الحكومة الى تطبيق قراره باعتباره المسؤولة عن هذا الملف. /انتهى/