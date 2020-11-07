مظاهرات في العراق تطالب باخراج القوات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة العهد، أن مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في بغداد، دعت إلى طرد الإرهابيين الأمريكيين من العراق.

واحتج المتظاهرون على استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق.

وكما طالب المتظاهرون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وهتف المتظاهرون "بغداد حرة حرة، أمریکا اطلعی برة".

اشارت منظمة اليونيسف الى انتشار واسع لقوات الأمن العراقية حول ساحة الحرية بالعاصمة العراقية عقب المظاهرات التي تندد بوجود القوات الأمريكية في العراق.

جدير بالذكر ان أعضاء في مجلس النواب العراقي وضعوا في 5 كانون الثاني / يناير 2020 على خطة لطرد القوات الأمريكية من العراق/ كما دعا البرلمان العراقي إلى حظر استخدام الأجواء العراقية من قبل الإرهابيين الأمريكيين لأي سبب كان.

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