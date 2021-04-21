جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أميركا والاحتلال/ تسجيل 395 حالة وفاة بكورونا

خلال تشييع العميد حجازي؛ العميد قاآني: جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أميركا والاحتلال

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، العميد اسماعيل قاآني، أن جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أميركا والاحتلال الإسرائيلي، لافتا أنه كان لحجازي دور هام في ساحات المقاومة خارج البلاد.

صالحي يعلن توصيل كابلات الطاقة واستمرار التخصيب في نطنز

اعلن رئيس منظمة الطاقة النووية في ايران "علي اكبر صالحي"، خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم، اعلن عن انجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشاة نطنز النووية.

اختتام اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا / الوفد الايراني يعود إلى طهران

صرحت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ختام اجتماع اللحنة المشتركة للاتفاق النووي قبل قليل، مع الاعلان عن عودة الوفود المشاركة الى بلدانهم لغرض التشاور، واستئناف المفاوضات خلال الاسبوع القادم.

عراقجي: سنوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية

اكد مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بان ايران ستوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية.

ربيعي: من الممكن رفع جميع العقوبات في وقت قصير/ لسنا في عجلة على إبرام اتفاق

أوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه "من الناحية الفنية، من الممكن رفع جميع العقوبات التي تنتهك الاتفاق النووي وإحياء الاتفاق بشكل كامل في وقت قصير"، مبينا أنه "في الوقت نفسه، لسنا في عجلة من أمرنا ولسنا على استعداد لتقديم أي تنازلات خارج إطار الاتفاق".

الرئيس روحاني: إيران أفشلت الحرب الاقتصادية التي شنها الاعداء خلال السنوات الاخيرة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الحكومة افشلت الحرب الاقتصادية التي شنها الاعداء خلال السنوات الاخيرة، من خلال توفير السلع الاساسية بشكل واسع ، وتأمين المواد الأولية للمصانع والقطاعات الانتاجية.

البنك المركزي الايراني يخصص 100 مليون دولار أخرى لاستيراد لقاح كورونا

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن تخصيص 100 مليون دولار آخر لاستيراد لقاح كورونا فضلا عن السابقة البالغة 178 مليون دولار.

وزارة الصحة: تسجيل 395 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 395 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 67 الفا و 525 اشخاص.

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