اللواء قاآني: المقاومة هي الروح الحاكمة لكل مسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء قاآني أوضح في كلمة له خلال محفل الأنس بالقرآن الكريم والمهرجان القرآني الثالث "نور" التابع للحرس الثوري، أن المقاومة من الأوامر الإلهية الصريحة التي خُوطب بها النبي محمد (ص) وأتباعه، وهي من الأسس التي لا يمكن التخلي عنها.

وأضاف: في الصلاة، بعد الصلوات، يعد طلب الثبات والمقاومة من أعظم المطالب، مشيرًا إلى أن الاستقامة في طريق الحق لا تتحقق إلا بالمقاومة والثبات.

وأشار قاآني إلى أن جميع المسلمين هم أهل مقاومة، ولكنها تتجلى بشكل أوضح في بعض المحطات التاريخية، مثل الحرب الإيرانية-العراقية، عملية طوفان الأقصى، معارك لبنان، والمقاومة في اليمن والعراق وفلسطين، حيث شهدت هذه المراحل تجليات بارزة للمقاومة في مواجهة التحديات.